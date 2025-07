Prada, ricavi a 2,7 miliardi (+9%) grazie a Miu Miu

agenzia

Frenano vendite del brand 'storico'. Bertelli, contesto sfidante

MILANO, 30 LUG – Il gruppo Prada nel semestre ha registrato ricavi per 2.740 milioni in aumento del 9% a cambi costanti (+8% a cambi correnti) con vendite retail salite del 10,1% (+8% a cambi correnti) a 2.453 milioni e del 7,6% nel secondo trimestre. Le vendite retail di Prada hanno rallentato (-1,9% nel semestre e -3,6% del trimestre) mentre Miu Miu ha continuato a correre: nei sei mesi +49% e +40% nel trimestre. Il risultato operativo rettificato è stato pari 619 milioni (da 575 milioni), l’utile netto a 386 milioni (da 383 milioni). Il closing per l’acquisto di Versace è confermato nella seconda metà di quest’anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA