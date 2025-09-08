Precipita da impalcatura, operaio morto nel Catanese

agenzia

Era impegnato in lavori di ampliamento di un capannone

CATANIA, 08 SET – Un operaio quarantenne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina a Riposto, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, impegnato nell’ ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, sarebbe precipitato da un’impalcatura perdendo la vita sul colpo. Sul posto personale del 118 e carabinieri della locale stazione. Richiesto l’intervento dello Spresal e del Nil

