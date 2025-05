Precipita sul Monte Bianco, morto scialpinista piemontese

agenzia

L'incidente ieri mattina sul versante francese del massiccio

AOSTA, 16 MAG – E’ uno scialpinista piemontese, del Torinese, la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri mattina sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L’uomo – apprende l’ANSA dai soccorritori d’Oltralpe – è precipitato per circa 700 metri dal versante Nord dell’Aiguille du Midi: a causare l’incidente è stato un “errore tecnico”. Con due compagni, ieri mattina era partito dall’Aiguille du Midi per praticare sci ripido. Verso le 8.30, dopo aver affrontato i primi pendii, il trentunenne è scivolato. Così è iniziata la sua lunga caduta, che lo ha portato a superare anche un seracco. Gli altri due membri del gruppo hanno dato l’allarme. Giunti sul posto in elicottero, i gendarmi soccorritori del Pghm di Chamonix (Francia) hanno trovato il corpo sopra una morena, a circa 3.000 metri di quota: non hanno potuto far altro che recuperare la salma, dato che il trentunenne non è sopravvissuto alla caduta.

