Prefetto Messina indagato per peculato da procura di Padova

agenzia

Avrebbe usato auto di servizio e autisti per viaggi personali

ROMA, 18 SET – La Procura della Repubblica di Padova ha iscritto nel registro degli indagati il prefetto Francesco Messina, 63 anni, con l’accusa di peculato. L’inchiesta, avviata alcuni mesi fa, è relativa all’utilizzo improprio di autisti e mezzi di servizio per viaggi e trasferte non istituzionali. Messina è stato prefetto di Padova dal 3 luglio 2023 fino a ieri quando il Consiglio dei Ministri ha deciso il suo trasferimento e lo ha collocato a disposizione con incarico in materia di prevenzione amministrativa antimafia.

