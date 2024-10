Prefetto Udine, nessun motivo per Italia-Israele a porte chiuse

agenzia

Sì a accesso a spettatori. In contemporanea corteo pro-Palestina

UDINE, 01 OTT – “Non c’è alcun motivo, in sede locale, di chiedere che la partita si disputi a porte chiuse”. Lo ha detto, all’ANSA, il prefetto di Udine, Domenico Lione, al termine dell’odierno Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, in cui si è parlato proprio del match Italia-Israele di calcio, in programma il 14 ottobre al Bluenergy Stadium, valido per la Nation League. “La riunione operativa odierna – ha aggiunto – è stata convocata proprio per assicurare il miglior dispositivo di prevenzione, per fare in modo che gli spettatori e la città possano vivere l’evento nella maniera più tranquilla e serena possibile”. Nel pomeriggio della gara, dalle 17.30 alle 19.30, è stato autorizzato un corteo pro-Palestina da piazza della Repubblica a piazza XX settembre: anche in quel caso, dalla Prefettura non vengono segnalate particolari criticità.

