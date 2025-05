agenzia

Premi, l’ad di Acea Palermo tra premiati Guido Carli

Roma, 9 mag. Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, ha ritirato oggi il Premio Guido Carli, il riconoscimento dedicato all’ex governatore della Banca d’Italia e assegnato ogni anno alle personalità che si sono distinte per il loro impegno sociale, i successi in campo imprenditoriale, oltre che per aver portato lustro al talento e alla genialità […]

Di Redazione | 09 Maggio 2025