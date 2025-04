Premier Giappone a Trump, ‘sicurezza non collegata ai dazi’

agenzia

Ishiba, "pronto a rivedere barriere non tariffarie sulle auto"

ROMA, 20 APR – Il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha dichiarato che il suo governo non includerà discussioni sulla sicurezza nei colloqui commerciali con gli Stati Uniti. A tal proposito il presidente Usa Donald Trump ha chiesto di ridurre l’onere statunitense nella difesa del Giappone. Lo riporta l’agenzia Yonhap. “Non credo sia appropriato discutere di sicurezza e commercio insieme. Dovremmo affrontare le questioni di sicurezza senza collegarle ai dazi”, ha dichiarato Ishiba in un programma televisivo. Poi ha affermato di ritenere che ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti con gli altri Paesi sia la massima priorità di Trump, impegnandosi a rivedere le barriere non tariffarie del Giappone per le automobili al fine di far avanzare i negoziati con gli Stati Uniti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA