Premier: il Liverpool batte il Leicester e lo fa retrocedere

agenzia

Reds a tre punti dal titolo grazie al gol di Alexander-Arnold

ROMA, 20 APR – Il Liverpool ha vinto 1-0 a Leicester, condannando la squadra di casa alla retrocessione e avvicinandosi da parte sua a soli tre punti dalla conquista matematica del titolo in Premier League. Trent Alexander-Arnold, subentrato dalla panchina, ha segnato a 14 minuti dalla fine l’unica rete della partita, che è valsa la nona sconfitte consecutiva al King Power per la squadra di Ruud van Nistelrooy, destinata alla Premiership con cinque gare d’anticipo sulla fine del campionato. In casa Liverpool, col titolo in tasca, fa discutere la situazione dell’autore del gol, che potrebbe trasferirsi al Real Madrid alla scadenza del suo contratto, a fine stagione. Mohamed Salah e Virgil van Dijk hanno firmato il rinnovo, per entrambi biennale, nei giorni scorsi, e ora la pressione è sul difensore della nazionale inglese. Questi ha respinto le domande sulla questione, limitandosi a dirsi contento per “giornate speciali come questa. Giocare, segnare, vincere partite”.

