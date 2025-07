Premier Kiev, Putin mette alla prova la determinazione del mondo

agenzia

Svyrydenko: 'Maggiore pressione su economia di guerra russa'

ROMA, 31 LUG – “Ecco come il Cremlino risponde alle richieste di pace: con il terrore deliberato e gli attacchi sistematici contro la popolazione civile ucraina. (Il presidente russo Vladimir) Putin non sta cercando una soluzione. Sta mettendo alla prova la determinazione del mondo”. Lo afferma la premier ucraina, Yulia Svyrydenko, commentando l’attacco russo della notte scorsa su Kiev costato la vita ad almeno otto persone. Lo riporta il Guardian. Svyrydenko ha chiesto una maggiore pressione sull’economia di guerra della Russia, la piena sincronizzazione delle sanzioni imposte contro Mosca e il rafforzamento delle difese aeree dell’Ucraina. “La pace non arriverà con i ritardi”, ha affermato.

