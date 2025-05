Premio Cesarini: a Civitanova Marche Lookman vince 10/a edizione

agenzia

Oltre al presidente Acquaroli, ospiti giocatori ed allenatori

ROMA, 28 MAG – Parata di big del calcio al decennale del Premio Renato Cesarini, andato in scena ieri a Civitanova Marche (MC) ed assegnato all’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman grazie al gol realizzato al minuto 98’06” contro il Como, lo scorso 24 settembre. Al Teatro Rossini si è tenuto il talk-show “Com’è cambiato il calcio di oggi e il calcio di ieri visto da grandi campioni”. La seconda parte della manifestazione si è svolta all’Eurosuole Forum. Grande entusiasmo per il bomber del Bologna Riccardo Orsolini che ha partecipato sia al talk che alla Cena di Gala. Presenti e premiati, tra gli altri, il presidente Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Ambasciatore in Italia del Principato di Monaco Anne Eastwood, l’ex Presidente della Roma Rosella Sensi, il presidente Coni Marche Fabio Luna, Roberto Pruzzo, Franco Causio, Sebastiano Rossi, Federico Giunti, Massimo Briaschi, Odoacre Chierico, Alessio Cacciamani, gli allenatori Fabrizio Castori, Giuseppe Iachini e Serse Cosmi, il DG Lube Volley Giuseppe Cormio, coach Giampaolo Medei, l’imprenditore Riccardo Cotarella, il manager food Daniele Bartocci, ‘La Domenica Sportiva’ come miglior programma sportivo della stagione 2024-’25. “La storia di Renato Cesarini, mezzala della nazionale italiana a cui è intitolato questo premio, racconta il carattere dei marchigiani che non si danno mai per vinti e sanno affrontare ogni tipo di difficoltà”, ha commentato sul palco il presidente Acquaroli.

