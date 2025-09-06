Premio Elio Vittorini assegnato a scrittore Catozzella

agenzia

Vince "Il fiore delle illusioni", edito da Feltrinelli

SIRACUSA, 06 SET – Giuseppe Catozzella con “Il fiore delle illusioni” (Feltrinelli, ottobre 2024) ha vinto il Premio letterario nazionale “Elio Vittorini”, giunto alla XXIV edizione., prevalendo sugli altri due finalisti Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza, gennaio 2025), ed Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare” (Rizzoli, gennaio 2025). “L’esercizio della scrittura, del raccontarsi, per il protagonista di Il fiore delle illusioni diventa motivo di emancipazione da una condizione subalterna di un Sud povero e arretrato verso un Nord ricco e sviluppato, trasferimento che non significa semplicemente l’abbandono di un ambiente e di un costume” si legge nella motivazione della giuria. Catozzella scrive un romanzo di “formazione di moderna incisività con un linguaggio di misurata eleganza e di notevole forza espressiva, fornendoci non solo il ritratto di tale condizione, anche sociale, ma anche la continua e sofferta constatazione di un’affettività, di convinzioni, di valori maturati in un luogo e in un tempo dove non si potrà più tornare”. Durante la serata nell’antico mercato di Ortigia a Siracusa, condotta da Mimmo Contestabile, è stato anche consegnato il premio per la nuova sezione Opera Prima a Roberta Casasole, autrice del libro “Donne di tipo 1” (Feltrinelli, luglio 2024). Consegnato anche il premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi, che è andato alla casa editrice Kalòs di Palermo. Il presidente dell’associazione culturale Vittorini-Quasimodo, Enzo Papa, ha ricordato Andrea Camilleri, nel 1996 a Siracusa con il “Birraio di Preston” che vinse il Vittorini ma non il super premio dei lettori.

