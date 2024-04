Premio Maestro d’arte della cucina, ok del Senato al ddl

agenzia

Fondi per duemila euro all'anno. Il via libera è definitivo

ROMA, 10 APR – Nell’Aula di Palazzo Madama si approva con 78 sì, 4 no, un solo astenuto il disegno di legge che istituisce il premio del “Maestro dell’arte della cucina italiana”. Il provvedimento, che aveva già ricevuto il via libera della Camera a gennaio, diventa così definitivo. Il testo, che ha come primo firmatario il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, punta a valorizzare le eccellenze della cucina italiana e a promuovere la biodiversità e la qualità dei prodotti locali. La legge prevede una spesa annua di 2.000 euro.

