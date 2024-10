Prepara biscotti con droga, madre li mangia e si sente male: arrestato 17enne

agenzia

Palermo, 16 ott. Prepara dei biscotti con la droga, la madre li mangia e si sente male. Un 17enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di San Vito lo Capo (Trapani). I militari sono intervenuti all’ospedale Sant’Antonio del capoluogo siciliano dove era arrivata una donna che lamentava un malessere per aver ingerito dei biscotti preparati dal figlio. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo, di buon mattino, avrebbe offerto alla madre per la colazione la specialità che lui stesso aveva appena preparato. Dopo aver mangiato due biscotti, però, la donna ha accusato dei dolori tali da rendere necessario il ricovero in ospedale. Qui l’amara scoperta: fra gli ingredienti utilizzati per preparare i biscotti c’era sostanza stupefacente.