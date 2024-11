Presidente Cop29, ‘non si può riuscire senza il G20’

agenzia

"Deve lanciare segnale positivo su crisi climatica"

ROMA, 18 NOV – “I Paesi del G20 rappresentano l’85% del Pil mondiale e l’80% delle emissioni globali. La loro leadership è essenziale per fare progressi su ogni aspetto dell’Accordo di Parigi, dalla finanza alla mitigazione all’adattamento. Non possiamo riuscire senza di loro. Il G20 deve lanciare un segnale positivo sul suo impegno immediato ad affrontare la crisi climatica. Vogliamo che fornisca un chiaro mandato da portare alla Cop29. Ha la possibilità di mostrare la sua leadership”. Lo ha detto il presidente della Cop29, Mukhtar Babayev, in conferenza stampa a Baku.

