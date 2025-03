Presidente del Portogallo scioglie il Parlamento, voto il 18/5

agenzia

Martedì il governo di Montenegro non ha superato voto fiducia

LISBONA, 13 MAR – Il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e ha convocato elezioni anticipate per il prossimo 18 maggio. “Non si può diffidare dal punto di vista etico di un primo ministro”, ha detto il presidente nel suo discorso alla nazione di questa sera, “e i partiti si sono manifestati unanimemente a favore delle elezioni anticipate”. La decisione di Rebelo de Sousa arriva in seguito alla caduta del governo di centrodestra guidato da Luís Montenegro, che martedì non ha superato la prova del voto di fiducia. Le legislative del 18 maggio saranno le terze elezioni anticipate in tre anni. Nel 2022 le elezioni furono vinte dal Partito socialista di António Costa che ottenne una maggioranza assoluta, ma si dimise nel novembre 2023 e i portoghesi dovettero tornare alle urne a marzo del 2024.

