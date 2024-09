agenzia

'Non dobbiamo permettere che il Libano diventi un'altra Gaza'

TEHERAN, 24 SET – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto in un’intervista alla Cnn che Hezbollah “non può restare da solo” contro Israele. “Non dobbiamo permettere che il Libano diventi un’altra Gaza”, ha aggiunto mentre si trova a New York per l’assemblea generale dell’Onu.

