Presidente Salone Nautico Genova si autosospende da incarico

Confindustria nautica,attività associazione e Nautico proseguono

GENOVA, 08 MAG – “In relazione alle indagini in corso, al di là della misura cautelare e dei suoi effetti, fino a quando non sarà fatta chiarezza il presidente Saverio Cecchi, con lo spirito di servizio che ha contraddistinto l’ultra quarantennale attività a favore della filiera, ha ritenuto di autosospendersi dall’incarico”. Lo annuncia Confindustria nautica in una nota. Le attività dell’Associazione e del Salone Nautico Internazionale di Genova “proseguono senza interruzione alcuna, sotto la guida del consiglio di presidenza di Confindustria Nautica e del cda della società I Saloni Nautici srl”.

