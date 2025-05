Presidenza Ue, ‘caso Harvard sul tavolo dei 27’

agenzia

'Noi aperti a scienziati di tutto il mondo, non solo Usa'

BRUXELLES, 23 MAG – La stretta varata da Donald Trump sulle iscrizioni degli studenti stranieri all’università di Harvard sarà discussa dai ministri dei 27 che si riuniscono oggi nel consiglio competitvità. Lo ha detto il ministro della Scienza e dell’Istruzione Superiore polacco, Marcin Kulasek, a nome della presidenza di turno del Consiglio Ue. “Purtroppo – ha detto – é un tema di grande attualità e sono certo che i ministri ne parleranno durante il pranzo”. “L’Ue – ha aggiunto – è molto aperta agli scienziati di tutto il mondo. Sappiamo che questo è un aspetto molto importante per tutti noi, soprattutto per quanto riguarda lo spazio di libertà. L’Europa sta prestando molta attenzione a questo aspetto ed è aperta agli scienziati, non solo degli Stati Uniti, ma di tutto il mondo”.

