Preso il piromane della Balena di Allegrucci

L'installazione davanti alla Triennale di Milano è distrutta

MILANO, 14 LUG – E’ stato individuato e preso in consegna dagli agenti della Questura di Milano l’uomo, uno straniero, che stamani ha dato fuoco all’installazione in cartapesta la Balena, realizzata da Jacopo Allegrucci per la Triennale di Milano. L’uomo, la cui posizione è al vaglio degli investigatori, sarà probabilmente arrestato per incendio doloso.

