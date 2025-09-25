Presunti abusi su una 13enne, indagati due adolescenti

agenzia

Nel brindisino. Uno di loro ha 12 anni

BRINDISI, 25 SET – La Procura dei minori di Lecce ha aperto un’inchiesta su presunti abusi sessuali nei confronti di una 13enne, in un comune del Brindisino, da parte di un 12enne e di un 15enne. La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia ed è stata confermata all’ANSA. I due adolescenti sono indagati per violenza sessuale e sequestro di persona. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai Carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA