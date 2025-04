Prete (Unioncamere), cala la voglia di impresa dei giovani

agenzia

Troppa burocrazia. Serve una riflessione

ROMA, 08 APR – “Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una riduzione significativa delle imprese a guida under 35. Il dato demografico c’entra, ma rispetto a qualche anno fa è venuta meno anche la voglia dei giovani di fare impresa perché la reputano una scelta troppo complicata”. Lo afferma il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, alla presentazione del Rapporto Italia Generativa 2024. “Abbiamo indiscutibilmente un panorama burocratico che, anche se tutti parlano sempre di semplificazione, poi si semplifica ben poco. Allora su questo è il caso di fare una riflessione”, dice Prete, tanto più in un periodo di turbolenze come quello che stiamo vivendo, da ultimo con i dazi. Il presidente di Unioncamere indica altre due aree “su cui lavorare” per promuovere l’imprenditorialità: le donne e gli stranieri. “Le imprese a guida straniera hanno un tasso di crescita significativo negli ultimi 10 anni e un terzo hanno durata più che decennale, sono aziende che si sono consolidate”, spiega, parlando di “un’integrazione di fatto che c’è nel Paese”.

