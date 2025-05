Prevenzione sanitaria, Aurigemma (Lazio): “Importante investimento in salute”

agenzia

Oggi e domani dalle 10 alle 18 visite gratuite con 'Un consiglio in salute' alla Galleria Commerciale Porta di Roma

Roma, 8 mag. “Siamo fortemente convinti dell’importanza di diffondere e promuovere la cultura della prevenzione, che costituisce un investimento, in termini di salute e benessere. Iniziative come questa sono utili anche per sensibilizzare ed educare a corretti stili di vita”. Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, intervenuto alla presentazione dell’iniziativa ‘Un Consiglio in Salute’, presso la Galleria Commerciale Porta di Roma, in zona Bufalotta (III Municipio di Roma), alla presenza del direttore generale della Asl Rm1, Giuseppe Quintavalle. Continua il progetto ‘Un consiglio in salute’: oggi e domani dalle ore 10 alle 18, si potranno effettuare gratuitamente visite o chiedere chiarimenti in merito, a Roma presso la Galleria Commerciale Porta di Roma, in zona Bufalotta, nell’area esterna (livello 0), Via Alberto Lionello 201. “L’iniziativa – ha sottolineato Aurigemma – è aperta a tutti i cittadini, che potranno recarsi sul posto, è sufficiente mostrare un documento d’identità e la tessera sanitaria. Sarà possibile effettuare: mammografia, screening colon retto, screening collo dell’utero, screening melanoma cutaneo, vaccinazione hpv (papilloma virus), hcv test (epatite c). L’evento è promosso dal Consiglio regionale, e realizzato in collaborazione con Asl Roma 1, Federfarma e Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma, Galleria commerciale Porta di Roma, che ringraziamo per la disponibilità e sensibilità dimostrata.”

