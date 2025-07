Prezzi medi carburanti poco mossi, verde al self 1,735 euro

agenzia

Il gasolio self è a 1,672 euro al litro

ROMA, 16 LUG – Stabili le quotazioni internazionali dei raffinati e continuano a essere poco mosse anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 15 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self rimane 1,735 euro/litro, con le compagnie tra 1,728 e 1,745 euro/litro (no logo 1,724). Il prezzo medio praticato del gasolio self è 1,672 euro/litro (1,671 il valore del 14 luglio), con i diversi marchi tra 1,667 e 1,680 euro/litro (no logo 1,663). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,877 euro/litro (rispetto a 1,878), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,812 e 1,950 euro/litro (no logo 1,783). La media del diesel servito è ancora 1,814 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,755 e 1,885 euro/litro (no logo 1,722). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,713 e 0,730 euro/litro (no logo 0,698). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,448 a 1,522 euro/kg (no logo 1,427).

