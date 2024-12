agenzia

Il Brent è a quota 72,16 dollari

ROMA, 03 DIC – Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata. Il contratto sul greggio Wti, con consegna gennaio 2025, passa di mano a 68,36 dollari al barile, in aumento dello 0,38%. Il Brent, con consegna febbraio 2025, viene scambiato a 72,16 dollari al barile, in progresso dello 0,46%.

