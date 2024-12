agenzia

La quotazione spot perde lo 0,65%

ROMA, 02 DIC – Quotazioni dell’oro in calo in avvio di settimana sui mercati internazionali. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,65% a 2.626 dollari l’oncia. I contratti in scadenza in gennaio cedono l’1,20% a 2,648 dollari l’oncia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA