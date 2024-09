Prima della Roma l’Udinese presenta quattro nuovi arrivi

agenzia

Lanciata anche la prevendita in vista dell'Inter

UDINE, 19 SET – Il clima di euforia in casa della capolista Udinese pervade anche i nuovi arrivati, che sono stati presentati tutti assieme, essendo stati tesserati sul gong del calciomercato. Si tratta del portiere Sava – che dovrebbe esordire mercoledì prossimo in Coppa Italia contro la Salernitana -, del laterale Modesto, del centrale Tourè (che coi suoi 206 centimetri è il calciatore più alto della Serie A) e del centrocampista Atta. Giovani di belle speranze che mister Runjaic inserirà progressivamente. In vista della trasferta di Roma, il tecnico tedesco dovrebbe invece ripresentare la medesima formazione di Parma, nel tentativo di mantenere la vetta, approfittando anche del doppio big match tra Juventus e Napoli e tra Inter e Milan. A proposito dei nerazzurri, scatta domani la vendita libera dei biglietti per la gara di sabato 28 settembre: il primo posto in classifica e il sicuro sold out hanno provocato un’impennata dei prezzi. La curva ospiti costa ben 60 euro, per un posto nei distinti si pagano 90 euro, mentre la tribuna centrale arriva a 130 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA