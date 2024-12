Prima neve sui monti della Sardegna, 10 cm a 1500 metri

agenzia

Temperature in picchiata, sul Gennargentu -5 gradi

NUORO, 08 DIC – Come da previsioni sui monti del Gennargentu, le vette più alte della Sardegna, è arrivata la prima neve di stagione. Almeno 10 centimetri di coltre bianca a 1500 metri sul livello del mare nel territorio di Fonni e in parte in quello di Desulo, in provincia di Nuoro, secondo i dati della stazione meteo di BakuMeteo che ha anche diverse webcam che immortalano la nevicata. La neve, che ha iniziato a cadere copiosamente questa notte, è accompagnata da un forte vento di maestrale che sta spazzando l’intera Sardegna con punte di 100 km/h nell’Oristanese e 85-90 km/h in alcune zone della cosa nord occidentale e sui rilievi. Sulla statale 389, la Fonni-Desulo, dove la neve ha imbiancato il manto stradale dal chilometro 20 a l chilometro 40 sta monitorando la situazione la Polizia Stradale di Nuoro, mentre sul posto stanno operando i mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia: attualmente non si segnalano criticità. Il fronte artico che ha raggiunto la Sardegna ha fatto calare notevolmente le temperature: sui rilievi più alti del Nuorese si sono toccati anche i -5 gradi, questa mattina per poi stabilizzarsi su -2 gradi. Termometri giù anche in altre pari dell’Isola a Nuoro 3 gradi, a Sassari 6, a Oristano 8 e a Cagliari sotto i 10 gradi.

