Prime proteste a Rio contro il G20, ‘fuori gli imperialisti’

agenzia

Sul lungomare di Copacabana cori e maschere, 'più diritti'

RIO DE JANEIRO, 16 NOV – Prime proteste a Rio de Janeiro in vista del vertice del G20, che si terrà lunedì e martedì. Mentre i leader cominciano ad arrivare in città, sul lungomare di Copacabana sfilano in un lungo corteo carri, maschere (compresa quella del presidente brasiliano Luiz Ignacio Lula da Silva), giovani con striscioni proPal. Il filo che li unisce è la richiesta del rispetto dei diritti, delle donne, dei lavoratori, dei palestinesi. “Fora imperialismo da America Latina”, recita uno degli striscioni. “Condividere la ricchezza, porre fine alla povertà”, un altro degli slogan dei manifestanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA