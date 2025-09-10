Primi ‘blocchi’ in Francia, 75 arresti a Parigi

agenzia

Mobilitazione 'Bloquons tout', 80.000 gli agenti schierati

PARIGI, 10 SET – Diversi blocchi già dal primo mattino sono stati registrati in Francia per la giornata di mobilitazione “Bloquons Tout”. Nella maggior parte dei casi è intervenuta la polizia per farli sgombrare. Soltanto a Parigi e nella banlieue della capitale sono state arrestate 75 persone in seguito a tentativi di blocchi del Périphérique, la tangenziale parigina. Sono 80.000 i poliziotti schierati dal ministro dell’Interno Bruno Retailleau, 6.000 soltanto a Parigi per la giornata di mobilitazione organizzata sui social.

