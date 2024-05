Principessa Vittoria di Svezia seguirà un corso per ufficiali

agenzia

Un passo importante per la princiepssa erede al trono

STOCCOLMA, 26 APR – La principessa Vittoria, destinata a diventare regina di Svezia, tornerà a studiare in autunno per seguire un corso di preparazione per diventare ufficiale dell’esercito. L’annuncio dato dalla Difesa svedese sottolinea ‘importanza di questa formazione, della durata di una ventina di mesi, per dotare la principessa delle qualifiche necessarie per il suo futuro ruolo di supremo rappresentante delle forze armate. Il padre di Vittoria, il Re Carlo XVI Gustavo, detiene la posizione di Ammiraglio nella Marina e Generale nell’Esercito e nell’Aeronautica e questa tradizione di coinvolgimento nella difesa svedese è radicata nella famiglia reale: “Fa parte del ruolo di capo di stato” ha sottolineato Johan T. Lindwall, cronista esperto della famiglia reale. “Un giorno sarà la regina di Svezia e dunque deve avere una qualifica militare. Ha già fatto diversi corsi, il primo nel 2003. Anche la principessa Estelle (seconda in linea di successione al trono, ndr) dovrà un giorno seguire lo stesso percorso della madre”, ha spiegato Lindwall, intervistato dall’emittente di servizio pubblico svedese Svt. Il 30 aprile il Re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, compirà 78 anni e, in un’intervista lo scorso anno, ha dichiarato di non aver intenzione di andare in pensione, a differenza di sua cugina, Margherita II che ha abdicato dal trono di Danimarca lo scorso gennaio.

