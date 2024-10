Priolo: criticità in 13 Comuni, caduti 175 mm d’acqua

agenzia

"Bologna Città Metropolitana la realtà più complessa"

BOLOGNA, 20 OTT – “Sono caduti in pochissime ore 175 millimetri di acqua, diversi affluenti del Reno sono andati in superamento di soglia e sono tracimati. Abbiamo criticità abbastanza rilevanti in 13 Comuni, sia di pianura ma soprattutto di collina”. Lo ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, collegata con Progress a Skytg24. “Stiamo sopportando i colmi di piena di tutti i nostri fiumi, i sindaci hanno disposto evacuazioni. Bologna nella sua interezza di Città metropolitana è la realtà più complessa ma abbiamo criticità anche nel Reggiano e nel Modenese. Al momento in Romagna la situazione è sotto controllo”.

