++ Problemi ad asfalto per caldo, chiusi caselli Verona su A4 ++

agenzia

Chiusa la prima corsia di marcia fino all'allacciamento con A22

VERONA, 03 LUG – Ancora disagi alla viabilità sull’autostrada A4 Venezia-Milano, dove ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est risultano chiusi, con rientro consigliato a Sommacampagna. La Polizia stradale opera in autostrada, la Polizia locale di Verona fuori dal caselli. Da quanto si è appreso, l’intervento si è reso necessario a causa di nuovi problemi all’asfalto, provocati dalle alte temperature. Il cedimento dell’asfalto tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero in direzione Milano ha comportato la chiusura della prima corsia di marcia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA