Processo a Grillo jr, difese ai giornalisti ‘i 4 sono innocenti’

Parlano gli avvocati Gennaro Velle e Mariano Mameli

TEMPIO PAUSANIA, 22 SET – “Abbiamo portato all’attenzione del collegio tantissimi elementi per dimostrare l’innocenza del nostro assistito e ovviamente soccorre il ragionevole dubbio laddove non ci sia la certezza dell’innocenza. La nostra richiesta è quella di assoluzione piena perché il fatto non sussiste, il rapporto che c’è stato era consenziente”. Così, parlando con i giornalisti prima dell’avvio dell’ultima udienza a Tempio Pausania, l’avvocato Gennaro Velle, che con la collega Antonella Cuccureddu difende Francesco Corsiglia, accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. A ribadire l’innocenza degli imputati e del suo assistito, Edoardo Capitta, anche l’avvocato Mariano Mameli. “Il racconto della ragazza e persona offesa non sta in piedi da solo – ha ribadito – Il mio assistito sta male, come chiunque in questi casi e come la ragazza. Di fronte ad una vicenda come questa, nella quale la misura della sua gravità è data dalla richiesta di pena di nove anni di carcere per dei ragazzi che hanno circa 20 anni, come potrebbe stare il mio assistito?”. L’udienza si è poi aperta con le ultime repliche di tre legali delle difese, poi il collegio giudicante presieduto da Marco Contu, a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu, si chiuderà in camera di consiglio per emettere la sentenza.

