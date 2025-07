Processo Grillo Jr, Ciro in aula per la prima volta

agenzia

Tempio Pausania, oggi le richieste del procuratore Capasso

TEMPIO PAUSANIA, 30 GIU – Ha deciso di prendere parte all’udienza di questa mattina nel tribunale di Tempio Pausania dove da tre anni si sta celebrando il processo per violenza sessuale di gruppo di cui è accusato insieme a tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia: Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe, è arrivato in Sardegna accompagnato dai suoi legali Enrico Grillo ed Andrea Vernazza. Ciro Grillo non si era mai presentato in tribunale, a differenza di Francesco Corsiglia che, assistito dagli avvocati Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle, ha invece già reso circa 12 ore di esame dibattimentale. Questa mattina è prevista la requisitoria del pubblico ministero Gregorio Capasso, che avanzerà le sue richieste. Domani sarà la volta delle parti civili e dell’avvocata Giulia Bongiorno che rappresenta la presunta vittima, una studentessa italo norvegese ora 23enne. I fatti contestati ai quattro amici genovesi risalgono al luglio di sei anni fa, nella notte tra il 16 e il 17, quando la giovane in vacanza in Costa Smeralda con amici, avrebbe subìto uno stupro di gruppo nella villetta di proprietà della famiglia Grillo, a Porto Cervo, dopo una serata trascorsa per locali della Costa Smeralda e poi nella discoteca Billionaire, dove la presunta vittima e una sua amica avevano conosciuto i quattro decidendo poi di seguirli a casa di Grillo Jr. Qui si sarebbe consumata la violenza che gli imputati hanno sempre negato, parlando di rapporti consenzienti.

