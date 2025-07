Processo Grillo Jr, le difese, ‘abbiamo prove dell’innocenza’

agenzia

Legale di Corsiglia: frecce al nostro arco per verdetto positivo

TEMPIO PAUSANIA, 01 LUG – “Ci aspettavamo una richiesta di condanna ad una pena molto elevata. Nella nostra discussione faremo rilevare tutti quelli che sono gli elementi che tolgono attendibilità alla persona offesa e le prove che ci sono sull’innocenza del mio assistito. Certamente non è finita qui, attenderemo poi il verdetto dei giudici, ma abbiamo tutte le frecce nel nostro arco per arrivare, speriamo, ad una conclusione positiva del processo”. Così l’avvocato Gennaro Velle, che difende Francesco Corsiglia con la collega Antonella Cuccureddu, commenta le richieste di condanna a 9 anni formulata dal procuratore Gregorio Capasso per tutti gli imputati.

