Processo Grillo Jr, proseguono le arringhe delle difese

agenzia

Oggi la parola ai legali Corsiglia, forse già lunedì la sentenza

TEMPIO PAUSANIA, 11 LUG – È cominciata poco dopo le 10 nel tribunale di Tempio Pausania la seconda giornata di udienze dedicate alle arringhe dei legali delle difese di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e un’amica. Dopo la giornata di ieri, che ha visto le arringhe degli avvocati Enrico Grillo ed Ernesto Monteverde, difensori di Grillo Jr, che hanno sostenuto che i rapporti sessuali sono stati consenzienti e che la presunta vittima non è credibile, oggi è la volta degli avvocati Gennaro Velle e Antonella Cuccureddu che rappresentano in aula l’imputato Francesco Corsiglia. I fatti contestati ai quattro ragazzi risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo in Costa Smeralda, in cui il gruppo di ragazzi con le due studentesse allora 19enni conclusero una serata dopo essere stati insieme nella discoteca Billionaire di Porto Cervo. Calendarizzata anche un’udienza domani, sabato 12, e una lunedì 14 luglio per il proseguo delle arringhe e a seguire le eventuali repliche. Poi i giudici dovrebbero entrare in camera di consiglio per emettere la sentenza di primo grado, probabilmente nella stessa giornata..

