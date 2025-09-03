Processo Grillo jr, udienza salta per lutto del giudice

agenzia

Oggi era attesa la sentenza, si torna in aula il 22 settembre

TEMPIO PAUSANIA, 03 SET – Un improvviso lutto che ha colpito il presidente del collegio Marco Cossu ha fatto saltare l’udienza di oggi nel processo a Tempio Pausania nei confronti di Ciro Grillo e di altri tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta , accusati di violenza sessuale di gruppo. Oggi era attesa la sentenza. Dopo una breve discussione tra i componenti del collegio, il procuratore Gregorio Capasso e gli avvocati, l’udienza è stata rinviata al 22 settembre alle 10.30.

