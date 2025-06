Processo Mottarone, oggi inizia la nuova udienza preliminare

agenzia

In tribunale a Verbania davanti a nuovo gup, cinque gli imputati

VERBANIA, 19 GIU – Inizia questa mattina in tribunale a Verbania, davanti a un nuovo gup (il presidente del tribunale Gianni Macchioni), la nuova udienza preliminare del processo per la tragedia della funivia del Mottarone a Stresa, nel quale il 23 maggio del 2021 persero la vita 14 persone. La prima udienza preliminare era stata celebrata lo scorso anno, tra gennaio e ottobre, e si era conclusa con la restituzione del fascicolo alla procura, al termine di un braccio di ferro tra il giudice Rosa Maria Fornelli e i pm sui capi d’imputazione. Nelle scorse settimane, la procura di Verbania ha chiesto il processo per cinque imputati: il titolare di Ferrovie del Mottarone Luigi Nerini, il direttore d’esercizio Enrico Perocchio, il caposervizio Gabriele Tadini, oltre a Martin Leitner, consigliere delegato della società altoatesina Leitner incaricata della manutenzione dell’impianto, e a Peter Rabanser, responsabile del customer service della stessa azienda. Sono accusati, a vario titolo, di disastro colposo, di omicidio plurimo colposo, di lesioni colpose, di attentato alla sicurezza dei trasporti e di attentato alla sicurezza dei trasporti aggravato dal disastro. Perocchio e Tadini sono accusati anche di falso per non aver annotato episodi anomali avvenuti nelle settimane precedenti l’incidente, come l’accavallamento della fune traente, due mesi prima della tragedia, e i ripetuti episodi di perdita di pressione del circuito idraulico della cabina poi precipitata. Con la nuova chiusura indagini, arrivata a marzo, sono usciti di scena il presidente del cda di Leitner, Anton Seeber, e le due società, Leitner e Ferrovie del Mottarone. I pm, nel riformulare le accuse, hanno infatti escluso l’ipotesi di reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e le aggravanti legate alle violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, arrivando così alla richiesta di archiviazione per le due società, in precedenza accusate di illeciti amministrativi.

