agenzia

Lo ha comunicato il capo dell'Histadrut

TEL AVIV, 01 SET – Arnon Bar David, capo dell’Histadrut, il sindacato che rappresenta centinaia di migliaia di lavoratori nel settore pubblico in Israele, ha fatto sapere di aver proclamato lo sciopero generale per domani in tutto il Paese, a seguito dell’uccisione dei sei ostaggi da parte di Hamas. Lo riporta il sito Ynet.

