Procura di Lecco, non ci sono immagini di Edoardo con altri

agenzia

Al momento le ultime immagini in Stazione Centrale a Milano

MILANO, 28 MAR – “Al momento” non ci sono immagini di telecamere in possesso della Procura di Lecco che riprendano Edoardo Galli, il sedicenne scomparso dal 21 marzo, “dialogare o in compagnia di altre persone” dopo quelle che lo riprendono una volta sceso dal treno e poi passato oltre i tornelli della stazione Centrale di Milano. Il procuratore Ezio Domenico Basso in una nota a cui sono allegati due fermo immagine delle riprese ha spiegato che si tratta delle “ultime immagini prese dalle telecamere di sorveglianza della stazione Centrale di Milano in possesso della Procura della Repubblica di Lecco, che ritraggono Edoardo Galli mentre cammina sul binario dove è giunto il treno proveniente da Morbegno e mentre transita in uscita dai tornelli di sicurezza lo scorso 21 marzo”. “Dopo questi istanti non ci sono, al momento – prosegue il comunicato -, ulteriori riprese che lo ritraggano dialogare o in compagnia di altre persone ovvero nei pressi di esercizi commerciali. Non trovano, pertanto, allo stato conferma le informazioni giornalistiche e televisive di diverso contenuto diffuse a far data di ieri”.

