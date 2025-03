Procura di Los Angeles, i fratelli Menéndez restino in carcere

agenzia

'Non c'è presupposto riesame, senza ammissione responsabilità'

LOS ANGELES, 10 MAR – La via per la libertà si fa più stretta per Lyle e Erik Menéndez. Il procuratore distrettuale di Los Angeles, Nathan Hochman, non crede che i due fratelli – condannati all’ergastolo nel 1996 per aver ucciso a fucilate i propri genitori nell’agosto del 1989 – siano pronti per lasciare il carcere. “Prima dobbiamo essere sicuri che abbiano riconosciuto appieno il proprio reato”. Su questo punto “non ci siamo proprio”, ha detto più volte in conferenza stampa Hochman, “perché i due non hanno mai dichiarato di aver agito a sangue freddo. Da più di 30 anni, anzi, insistono nel dire di aver agito per legittima difesa e tutte le prove evidenziano che questa è una menzogna”. “Finché non sarò informato di una loro inequivocabile, sincera e piena ammissione dell’atto compiuto non posso ammettere nessun procedimento per rivedere il processo”, ha concluso Hochman, che a novembre ha vinto le elezioni contro il più progressista George Gascón.

