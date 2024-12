Procura di Seul dispone divieto di viaggio per Yoon

agenzia

Il presidente è indagato per insurrezione e abuso di potere

PECHINO, 09 DIC – Il team speciale della procura di Seul al lavoro per far luce sui fatti del 3 dicembre ha disposto il divieto di viaggio per il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, indagato per insurrezione e abuso di potere dopo il maldestro tentativo di imporre la legge marziale, dichiarata e cancellata dopo appena sei ore per la bocciatura da parte del Parlamento. Lo riferisce la Yonhap.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA