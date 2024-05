agenzia

Richiesta di rinvio a giudizio nel filone Visibilia su cig covid

MILANO, 03 MAG – La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri Kunz, e per due società nel filone del caso Visibilia sulla presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo covid.

