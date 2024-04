++ Prof aggredito e insultato in classe da uno studente ++

agenzia

A Porto Torres, mano schiacciata nella porta e minacce di morte

PORTO TORRES, 20 MAR – Un professore dell’Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres è stato aggredito in classe da uno studente 17enne, che lo ha insultato, minacciato di morte e poi gli ha schiacciato ripetutamente una mano nella chiusura della porta, provocandogli traumi e tagli profondi su più dita. Il docente ha presentato denuncia ai carabinieri. L’episodio si è verificato la scorsa settimana: il professore stava tenendo la sua lezione di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica quando il ragazzo, che frequenta un’altra classe, si è avvicinato all’aula infastidendo il docente. L’insegnante lo ha allontanato ed è andato nella sua classe per lamentarsi con il professore di turno del comportamento dello studente. Qui il giovane ha schiacciato la mano del docente nella porta, più volte, insultandolo e minacciandolo di morte. Il professore, che è dovuto ricorrere al Pronto soccorso dove gli sono stati assegnati diversi giorni di cure per i traumi e i tagli profondi riportati, ha denunciato il fatto ai carabinieri della Compagnia di Porto Torres. I militari hanno identificato lo studente e stanno procedendo con gli accertamenti del caso prima di trasmettere gli atti alla Procura dei minorenni. Un’indagine interna è stata avviata anche dall’Istituto scolastico per eventuali provvedimenti disciplinari da assumere a carico del ragazzo.

