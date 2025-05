Prof sostegno scelto da famiglie, Tar dà torto ai sindacati

agenzia

Valditara,'continuità didattica valore fondamentale da tutelare'

ROMA, 26 MAG – Il Tar del Lazio in sede cautelare ha rigettato la richiesta dei sindacati di sospendere il decreto n. 32 del 26 febbraio scorso che consente alle famiglie di chiedere la conferma dell’insegnante di sostegno per il proprio figlio. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione. “Accogliamo con soddisfazione l’ordinanza del Tar siamo convinti che la continuità didattica soprattutto per i ragazzi più fragili, sia un valore fondamentale”, ha commentato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA