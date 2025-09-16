Proger si rafforza con l’arrivo di Azzurra Capital

agenzia

Piano da 40 milioni di euro di investimenti

MILANO, 16 SET – Il fondo di private equity Azzurra Capital entra in Proger con un quota del superiore al 25% del capitale dove il management mantiene il controllo con quasi il 75 per cento. L’operazione valorizza l’azienda di ingegneria a un enterprise value di oltre 222 milioni di euro e rappresenta il punto di partenza del piano industriale pluriennale con investimenti per circa 40 milioni, 25 milioni dei quali destinati a fare acquisizioni soprattutto all’estero. E’ così previsto il raddoppio del valore della produzione fino 400 milioni entro cinque anni. “È il momento di investire per creare il campione dell’ingegneria Italiana nel mondo”, ha indicato il ceo di Proger, Marco Lombardi, nel corso della presentazione nella sede di Borsa Italiana e ha sottolineato che “quella che presentiamo oggi è, senza dubbio, la più importante operazione finanziaria nella storia delle società di pura ingegneria in Italia”. Stefano Marsaglia, ceo di Azzurra Capital, ha descritto Proger con una società “con un’ottima redditività, posizionamento di leader nei segmenti dove opera, un imprenditore e un management di alta qualità con i quali abbiamo un perfetto allineamento di obbiettivi ed interessi, un business ben diversificato con una significativa presenza Italiana ed estera. Riteniamo che la nostra partnership con Proger sarà un successo con ottimi ritorni per tutti gli azionisti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA