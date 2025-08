Promessa turca Kilicsoy al Cagliari, visite mediche a Roma

agenzia

Classe 2005, arriva in prestito con diritto riscatto da Besiktas

CAGLIARI, 02 AGO – Visite mediche in corso a Villa Stuart per Semih KÕlÕçsoy, il turco del Besiktas che arriva in prestito al Cagliari per rinforzare l’attacco rossoblu. Ieri è volato da Istanbul a Roma. Questa mattina i controlli di routine nella capitale. Poi la solita trafila con firma del contratto e annuncio del club. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Kilicsoy si è fatto notate nella stagione 2023-24 con undici reti e tre assist in Super Lig. Meno bene lo scorso campionato: tre reti e quattro assist. Più un gol in Europa League. Ora la prima avventura in Italia con la maglia del Cagliari. Intanto il club ha ceduto l’attaccante Nik Prelec all’Oxford United in prestito con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Arrivato in rossoblù nel gennaio 2023, l’attaccante sloveno (classe 2001) ha contribuito alla promozione in Serie A della squadra per poi trasferirsi in prestito tra le fila del WSG Tirol. Ha giocato la stagione appena conclusa nell’Austria Vienna.

