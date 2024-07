Prometeon approda in Serie A con il Parma Calcio

agenzia

Sarà sponsor di maglia oltre che official tyre Partner

MILANO, 12 LUG – Prometeon Tyre Group, azienda che opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori industrial, agro e Otr, vola nella serie A di calcio grazie alla terza stagione di partnership con la squadra del Parma. Anche nella stagione 2024-25, infatti, Prometeon sarà sponsor di maglia oltre che official tyre partner del Parma Calcio. La fantastica “cavalcata della stagione 2023-24 ha rappresentato una grande soddisfazione per la squadra, il tecnico, la società e tutta la tifoseria, ma anche per noi di Prometeon, che abbiamo deciso di affiancare il Parma Calcio nell’estate del 2022”, afferma Roberto Righi, ceo di Prometeon. “Siamo felici – aggiunge – di affrontare insieme l’avventura nella massima serie, convinti che la passione e la fiducia, oltre alle qualità dei giocatori, che hanno caratterizzato l’ultima stagione, giocheranno un ruolo decisivo anche in Serie A”. Con Prometeon “abbiamo stretto un legame profondo e di valore, cresciuto nel tempo fino ad arrivare, insieme, nella massima serie del calcio italiano”, sottolinea Luca Martines, managing director corporate di Parma Calcio. “È un rapporto – aggiunge – che ha permesso di creare relazioni e di valorizzare i rispettivi brand. Prometeon è il partner che ha puntato maggiormente sul Parma Calcio, questo è il terzo anno con la qualifica di Main Sponsor della Prima Squadra Maschile, e ciò ha permesso di entrare nel tessuto territoriale e sociale, riscuotendo una visibilità di grande rilievo”.

