Pronti i codici tributo per il concordato biennale

Ag. Entrate, per chi si avvale ravvedimento speciale 2018-2022

ROMA, 17 OTT – Nuovo step verso il concordato biennale: sono infatti disponibili – spiega l’Agenzia delle Entrate – i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. I codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 50/E di oggi e da utilizzare nel modello F24 sono: “4074”, denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”; “4075”, denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”; “4076”, denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP”.

