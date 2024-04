Proposta bipartisan in Lombardia, ‘premio Rosa camuna a Marotta’

agenzia

Presentata la candidatura da Romani (FdI) e Bussolati (Pd)

MILANO, 27 MAR – Il premio ‘Rosa Camuna’, il riconoscimento più importante di Regione Lombardia, all’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta: a presentare ufficialmente la candidatura sono stati oggi il presidente del Consiglio regionale Federico Romani (FdI) e il consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd), entrambi ai vertici anche dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Un riconoscimento “bipartisan”, dunque, per Marotta, classe 1957, nato a Varese, che è anche consigliere della Lega Nazionale Professionisti della Serie A. “La candidatura di Giuseppe Marotta – spiegano Romani e Bussolati – trova ragione nel suo grande palmares di dirigente sportivo e rende merito ai risultati conseguiti in questi ultimi anni alla guida dell’Inter, società che ha saputo riportare ai vertici del calcio italiano ed europeo grazie a indiscutibili capacità gestionali e manageriali. Dimostrando sempre uno stile pacato e grande equilibrio, correttezza e rispetto nei confronti di ogni interlocutore”. “Ma soprattutto – aggiungono Romani e Bussolati – questo premio vuole essere anche un riconoscimento alla grande attenzione professata da Giuseppe Marotta per i giovani, come confermato dalle sue recenti dichiarazioni in cui si è detto convinto della necessità che lo sport per i giovani debba essere gratuito, dando una possibilità anche alle famiglie povere che spesso non sono in grado di garantire e permettere la pratica sportiva ai propri figli”. Il Premio Rosa Camuna riconosce pubblicamente “l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia” e viene conferito annualmente il 29 maggio, in occasione della Festa della Lombardia.

